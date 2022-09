Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - mit E-Scooter gestürzt und verletzt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 06.09.2022 gegen 15:30 Uhr wurde eine 31-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Gaustraße in Bad Dürkheim verletzt. Sie befuhr mit ihrem E-Scooter die Gaustraße in Richtung Römerstraße. Vermutlich kam sie aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall. Dabei verletzte sich leicht und wurde durch das DRK zu einem niedergelassenen Arzt verbracht.

