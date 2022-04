POL-PDNW: (Haßloch) Berufsinfoabend bei der Polizei Haßloch

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 04.04.2022 gegen 16:30 wurde in der Ringstraße in Wachenheim ein PKW bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer beschädigte beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Es ...

mehr