POL-PDNW: PI Grünstadt - Wohnungseinbruch

Bockenheim/Weinstraße, Goethestraße - 07.02.2022 bis 08.02.2022, 10:30h (ots)

Einbrecher nutzten die Abwesenheit des 37-jährigen Geschädigten aus, um in dessen Haus in der Goethestraße einzubrechen. Über ein Gerüst kletterten die Täter in den Innenhof. Vorhandene Bewegungsmelder wurden abgedeckt. Die Diebe gelangten ins Haus, nachdem sie den Schließzylinder der Hauseingangstür herausgebrachen. Schränke und Kommoden wurden nach Wertsachen durchwühlt. Das Objekt wurde offenbar durch die Garage verlassen. Es konnten noch keine Angaben zum Stehlgut bzw. Schadenshöhe gemacht werden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise hat jemand am 07.02. oder in der Nacht zum 08.02.2022 im Bereich Bockenheim, Goethestraße, verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Bitte teilen Sie diese an die PI Grünstadt, Tel. 06359 93120, mit.

