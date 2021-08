Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht am Bahnhofsvorplatz

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 31.07.2021, gegen 15:00 Uhr, kam es auf dem Bahnhofsvorplatz in Neustadt/Weinstraße zu einem Verkehrsunfall. Der PKW der Anzeigenerstatterin, sowie der PKW des Flüchtigen parkten gleichzeitig rückwärts aus gegenüberliegenden Querparkbuchten aus und es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden PKW. Hierbei verlor der flüchtige PKW ein Teil seines Reflektors, wodurch recherchiert werden konnte, dass es sich um ein Fahrzeug der Firma BMW handelt. Zudem konnte ermittelt werden, dass der PKW vermutlich die Farbe beige hat. Zeugen, welche Hinweis zum BMW geben können, werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell