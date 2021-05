Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Lambrecht (ots)

Bei einer Personenkontrolle am 17.05.2021 gegen 13:15 Uhr in der Fabrikstraße in Lambrecht bemerkten die Beamten bei einem 49-jährigen Fahrradfahrer starken Atemalkoholgeruch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,8 Promille. Der 49-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

