Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kontrollmaßnahmen

Deidesheim/HaßlochDeidesheim/Haßloch (ots)

In Deidesheim und Haßloch richtete die Polizei am Dienstag (3. November 2020, zw. 9:00-13:00 Uhr) Kontrollstellen ein. Während es überwiegend nichts zu beanstanden gab, verwarnte die Polizei 13 Autofahrer, weil sie nicht angeschnallt waren, Dokumente und Warndreiecke nicht mitführten oder die Hauptuntersuchung (TÜV) überschritten war. Die Polizei Haßloch kündigte weitere Kontrollmaßnahmen an.

