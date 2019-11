Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0771 --Klimademo in Bremen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen Zeit: 29.11.19, 10-14 Uhr

Am Freitagmittag fand in der Innenstadt eine Großdemonstration für Klimagerechtigkeit statt. An dem Aufzug und der anschließenden Kundgebung nahmen knapp 7000 Menschen teil. Das erwartete Verkehrschaos ist ausgeblieben.

Der Aufzug startete gegen 10.30 Uhr auf der Bürgerweide und endete um 14 Uhr ebenda. Die Polizei Bremen begleitete und schützte die friedliche Veranstaltung und führte die nötigen Verkehrsmaßnahmen durch; es kam zu keinen nennenswerten Störungen.

Von 16 bis 19 Uhr ist heute noch eine stationäre Kundgebung unter dem Motto "Wintermarkt am Global Day of Climate Action" angemeldet. Als Kundgebungsort soll die Straße Altenwall (zwischen Kunsthalle und Osterdeich) genutzt werden. Der Bereich muss hierfür gesperrt werden.

