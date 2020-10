Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Glimpflich ausgegangen...

Neustadt/Weinstraße (ots)

...ist der Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto am Donnerstagmorgen (22. Oktober 2020, 7:30 Uhr) in der Hans-Böckler-Straße in Haßloch. Der 36-jährige Fahrer eines Audi war im Begriff in Höhe der Jet-Tankstelle nach rechts abzubiegen, als er mit einem Fahrradfahrer kollidierte, welcher verbotswidrig auf linken Radweg unterwegs war. Trotz Dunkelheit fuhr er ohne Licht. Es wurde niemand verletzt, der Sachschaden fiel gering aus. Die Polizei Haßloch bittet Fahrradfahrer ihre lichttechnischen Einrichtung auf Funktionalität zu überprüfen und in der dunklen Jahreszeit auf Erkennbarkeit zu achten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Markus Sicius



Telefon: 06324-933-0 / -160

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de





