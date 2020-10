Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz

Elmstein (ots)

Am 22.10.2020, gg. 16 Uhr befuhr ein 44jähriger Motorradfahrer aus Worms die L499 von Elmstein in Richtung Mückenwiese. Aufgrund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit stürzte der Motorradfahrer in einer Rechtskurve und verletzte sich im Brustbereich, sowie am Handgelenk. Ein durch die Leitstelle vorsorglich alarmierter Rettungshubschrauber flog den verletzten Mann in eine Unfallklinik. Glücklicherweise besteht keine Lebensgefahr. Der Verkehr musste kurzzeitig geregelt werden.

