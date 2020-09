POL-PDNW: Bad Dürkheim - Betrugsmasche Scamming

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Eine 81-jährige Bad Dürkheimerin hat durch "love scamming", also Liebesbetrug im Internet, 25.000 EUR verloren. Über soziale Netzwerke lernte sie einen Mann kennen, der angeblich auf einer Bohrinsel arbeitet und in einem halben Jahr zu ihr kommen möchte. Um ihr eine Box mit 600.000 EUR über einen Diplomaten zukommen lassen zu können, benötige er Vorkassezahlungen. Die Frau investierte insgesamt 25.000 EUR, bis ihr Zweifel an der Echtheit der Person kamen. Daraufhin erstattete sie eine Anzeige bei der Polizei. Es handelt sich hierbei um eine der Polizei bekannten Betrugsmasche des Scammings. Wichtige Informationen zu dieser Betrugsmasche, wie Sie diese erkennen und was Sie tun können, wenn sie betrogen wurden, finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

