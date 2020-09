POL-PDNW: (Freinsheim) - Betriebserlaubnis erloschen

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am 06.09.2020 fiel einer Streifenbesatzung ein geparkter, rumänischer Audi A4 in der Wenjenstraße in Freinsheim auf. Bei der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass das Fahrwerk so tief war, dass die Vorderreifen beim Einlenken am Radkasten schleiften und Reifenabriebe an der Innenseite des Radkastens zurückblieben. Weiterhin konnten einige Veränderungen festgestellt werden, welche laut deutschem Zulassungsrecht nicht erlaubt waren. Durch die Veränderungen am Fahrwerk und die gerissene Windschutzscheibe konnte eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer begründet werden. Die Kennzeichen des Audis wurden entfernt und sichergestellt. Im Rahmen der Ermittlungen meldete sich der Arbeitgeber des Fahrzeugführers und gab an, dass sein Saisonarbeiter seit wenigen Tagen in Deutschland wäre und nicht wußte, dass das Auto so nicht fahren dürfe. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen Fahrer und Halter eingeleitet.

