Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ellerstadt) - Ziegen außerhalb ihres Geheges unterwegs

Bad Dürkheim (ots)

Am 06.09.2020 wurden freilaufende Ziegen in der Gemarkung Ellerstadt zwischen der A650 und L525 Fahrtrichtung Ludwigshafen festgestellt. Durch die eingesetzte Streifenbesatzung konnte das Gehege der Ziegen gefunden werden. Einige der Ziegen befanden sich außerhalb des Geheges und begaben sich beim erblicken des Streifenwagens freiwillig in ihr Gehege zurück. Um ein weiteres Ausbrechen zu verhindern, verblieben die Beamten zunächst vor Ort. Durch Recherchen konnte der Ziegenbesitzer ermittelt und telefonisch erreicht werden. Zu einer Gefährdung für die Tiere beziehungsweise für Verkehrsteilnehmer kam es zu keinem Zeitpunkt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell