Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Reifen gestochen

Lambrecht (Pfalz) (ots)

In der Kalenderwoche 24 wurden im Zeitraum von Mittwochabend und Freitagmorgen an einem Dienstfahrzeug einer örtlichen Pflegeeinrichtung die beiden Reifen auf der Beifahrerseite mutwillig aufgeschlitzt. Der Pkw habe zum Tatzeitraum auf einem öffentlichen Parkplatz in der Färberstraße gestanden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zur Tataufklärung.

