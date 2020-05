Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Vorfahrt missachtet: Leichtverletzte auf B 271

Bad Dürkheim (ots)

Ein 49-jähriger Fahrer eines Ford bog am Dienstagmorgen, gegen 07.45 Uhr, an der Einmündung der B 271 vom Bruch kommend in Fahrtrichtung Neustadt ab. Dabei übersah er wohl einen aus Richtung Neustadt kommenden vorfahrtsberechtigten Mitsubishi. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fahrer des Mitsubishi eine Platzwunde; auch der Unfallverursacher und seine 15-jährige Beifahrerin wurden vorsorglich für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

