Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wachenheim an der Weinstraße. Geparktes Auto touchiert

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Am Dienstag, 28.04.2020, gegen 09:00 Uhr, fuhr in Wachenheim an der Weinstraße eine 61-Jährige Frau mit ihrem Pkw der Marke Citroen in die Einfahrt eines Anwesens in der Grabenstraße. Dabei touchierte sie mit ihrem Fahrzeug den ordnungsgemäß geparkten Mercedes-Benz eines 48-Jährigen Anwohners, sodass Sachschaden entstand. Am Citroen der Unfallverursacherin entstanden Schäden an der Beifahrertür und an der Beifahrerseite hinten, die Höhe des Schadens wird mit ca. 2000 Euro beziffert. Am Mercedes entstand ein Schaden an der vorderen Stoßstange, die Schadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro. Verletzt wurde niemand. Weil der Eigentümer bzw. Halter des Mercedes nicht vor Ort war, meldete die Unfallverursacherin den Unfall pflichtgemäß direkt bei der Polizei in Bad Dürkheim, um sich ihrer Verantwortung hinsichtlich der Schadensregulierung zu stellen.

