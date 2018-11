POL-PDNW: LKW sinnlos beschädigt

Lindenberg (ots) - An einem in Lindenberg abgestellten LKW wurden am 17. oder 18.11.18 von noch unbekannten Tätern beide Seitenscheiben eingeschlagen und vier Reifen platt gestochen. Es entstand dadurch ein Schaden von etwa 6000 Euro.

