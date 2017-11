POL-PDNW: Bad Dürkheim. Verletzte Person aufgefunden. Hintergründe der Verletzung unklar.

Bad Dürkheim (ots) - Am Montag, 13.011.2017, gegen 12:00 Uhr wurde in Bad Dürkheim in der Mannheimer Straße eine ca. 50jährige männliche Person auf der Straße liegend aufgefunden. Diese Person war am Kopf erheblich verletzt und musste deshalb in ein Ludwigshafener Krankenhaus gebracht werden. Es ist bislang ungeklärt, welcher Sachverhalt bezüglich der Verletzung des Mannes zugrunde liegt. Derzeit dauern die Ermittlungen diesbezüglich an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Dürkheim zu melden.

