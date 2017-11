POL-PDNW: Wieder hohe Beanstandungsquote bei Abfalltransportkontrolle.

Die ungesichete Ladung drückte hier schon die Bordwände nach außen. Bild-Infos Download

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Montag (10.11.2017) hatte der Schwerverkehrskontrolltrupp hauptsächlich Abfalltransporte im Visier. Mit Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen von verschiedenen Inspektionen des PP Rheinpfalz wurden in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr von den eingesetzten Kräften insgesamt 12 Abfalltransportfahrzeuge intensiv kontrolliert. Hiervon wurden 8 beanstandet, was einer Beanstandungsquote von 66 Prozent entspricht.

Bei einer ersten Kontrolle in Hördt in der Kirchstraße wurden neun Ordnungswidrigkeitenanzeigen erfasst, eine Anzeige an das Gewerbeaufsichtsamt wegen Verstößen gegen Sozialvorschriften abgegeben und drei Anzeigen wegen Verstößen gegen das Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrQFG) vorgelegt. Die Anzeigen gegen das BKrQFG können mit einer Geldbuße bis 20.000 Euro geahndet werden. Alle drei Lkw-Fahrer wurden u.a. wegen mangelnder Ladungssicherung beanstandet und durften ihre Fahrt erst fortsetzen nachdem sie die Ladung ordnungsgemäß gesichert hatten. Bei einer zweiten Kontrolle auf der B9 in Höhe des Parkplatzes Rheinaue wurden vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstattet, drei Mal wurden Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer festgestellt und ein Abfalltransport war nicht mit dem vorgeschriebenen A-Schild versehen und die Firma war nicht im Besitz der zur Abfallbeförderung vorgeschriebenen Genehmigung. Zwei Transporten wurde die Weiterfahrt untersagt da eklatante Ladungssicherungsmängel vorlagen.

