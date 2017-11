POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht in der Eichstraße

Neustadt/Weinstraße (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am frühen Samstagabend auf dem Parkplatz in der Eichstraße. Die Polizei sucht nach dem Verursacher des Verkehrsunfalls. In der Zeit zwischen 18:00h und 20:15h beschädigte ein derzeit noch flüchtiger Verkehrsteilnehmer einen parkenden BMW der 5er Reihe. Der Unfallverursacher stieß vermutlich beim Ausparken an den BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem BMW ist erheblicher Sachschaden entstanden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Hinweise können an die Polizei unter 06321/854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de gerichtet werden.

