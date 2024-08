POL-PDLD: Zigarettenautomat aufgesprengt

Germersheim (ots) - Am Donnerstagnachmittag gegen 15:00 Uhr wurde der Polizei Germersheim ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Filchnerstraße in Germersheim gemeldet. Ein 37-jähriger Mann aus Speyer schlug mit einer im Garten aufgefundenen Axt die Tür am Wohnhaus seiner Eltern ein und begab sich ins Innere des Hauses. Dort konnte er durch die eingesetzten Beamten angetroffen und festgenommen werden. Die Eltern befanden ...

