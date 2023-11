POL-PDLD: Offenbach - Fahrt unter Drogen

Queichhambach (ots) - Am 16.11.2023 drangen unbekannte Täter zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr in ein Anwesen in der Ringstraße in Queichhambach ein. Hierzu wurde die Tür zum Wintergarten aufgehebelt. Entwendet wurde Bargeld und Schmuck. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf circa 2000 Euro belaufen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen ...

