Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessungen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Edenkoben

Roschbach/Deidesheim/Gommersheim (ots)

Am Freitagvormittag (17.11.2023) wurde die Einhaltung der Geschwindigkeit in der 70er-Zone auf der L516 zwischen Edesheim und Walsheim überprüft. An der dortigen Kreuzung zur K54 kam es zwischen 10:40 Uhr und 11:55 Uhr zu 13 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Zwei Fahrzeugführer stachen bei den Kontrollen besonders negativ hervor: Sie wurden mit 108 bzw. 109 km/h gemessen und waren damit über 30 km/h schneller als erlaubt. Beide erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und einen Punkt im Fahrerlaubnisregister.

Zwischen 12:30 Uhr und 14:00 Uhr wurde eine weitere Kontrollstelle von der A65 kommend an der Abfahrt Deidesheim/B271 eingerichtet. Hier wurden innerhalb von eineinhalb Stunden bei erlaubten 80 km/h insgesamt 25 Fahrzeugführer festgestellt, die die Geschwindigkeit überschritten. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer fuhr ohne den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt. "Spitzenreiter" war eine Fahrzeugführerin, die mit 116 km/h unterwegs war. Sie erwartet ebenfalls ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und einen Punkt im Fahrerlaubnisregister.

Erfreulicher war das Ergebnis einer Kontrolle in der Hauptstraße in Gommersheim. Eine aufgrund einer Bürgerbeschwerde durchgeführte Geschwindigkeitsmessung am Ortsausgang in Richtung Schwegenheim ergab zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr keine Verstöße.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell