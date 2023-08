POL-PDLD: Einbruchsversuch in Markt

Landau (ots) - Eine aufmerksame 31Jährige aus Landau beobachtete am Abend des 12.08.2023, wie ein Autofahrer beim Wenden in der Lazarettstraße einen ordnungsgemäß geparkten PKW streifte und anschließend davonfuhr. Glücklicherweise konnte die Augenzeugin das Kennzeichen des Flüchtigen ablesen und an die Polizei in Landau übermitteln. Der Fahrer muss sich nun wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten. ...

