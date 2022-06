Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Herxheim (ots)

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von zirka 500 EUR sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntag um 11:27 Uhr in der Oberen Hauptstraße. Es kam zu einem Auffahrunfall nachdem eine 41 - jährige Autofahrerin ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Unfallverursacher, ein 41 - Jähriger aus Landau, erkannte die Situation zu spät und konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sowohl die 41 - jährige Autofahrerin als auch ihre 32 - jährige Beifahrerin klagten im Anschluss über Kopfschmerzen. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

