Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Baum

Weingarten (Pfalz) (ots)

Die Fahrt eines bislang unbekannten PKW-Fahrers endete in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Nähe des Sportplatzes in Weingarten an einem Baum. Der PKW-Fahrer kam von der Straße ab und kollidierte derart mit dem Baum, dass sein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Die Spurenlage vor Ort spricht weiter dafür, dass sich der Fahrer bei dem Unfall verletzt haben dürfte. Eine Mitteilung an die Polizei oder den Rettungsdienst unterblieb jedoch, bis ein aufmerksamer Spaziergänger den PKW in den Morgenstunden feststellte. Die Fahrereigenschaft und der genaue Unfallhergang sind nun Teil polizeilicher Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

