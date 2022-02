Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Landau (ots)

Ein schwarzes Herrenfahrrad der Marke "VFS Fahrrad Manufaktur" - Modell "T100" wurde am 08.02.2022 gegen 10:30 Uhr durch eine Passantin hinter der Bushaltestelle am Alten Messplatz in Landau aufgefunden. Neben dem Fahrrad lag ein aufgebrochenes Fahrradschloss. Emittlungen hinsichtlich dem Verdacht eines Fahrraddiebstahls wurden aufgenommen. Ob es sich bei der besagten Bushaltestelle um den ursprünglichen Abstellort handelt, ist unklar. Der Eigentümer des Fahrrads wird gebeten sich bei der Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell