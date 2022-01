Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Flucht

Bad Bergzabern (ots)

Am 14.01.22, zwischen 19.30 - 20.00 Uhr, wurde in Bad Bergzabern, in der Friedrich-Ebert-Str., auf einem Parkplatz vor einem Lokal, ein roter Hyundai beschädigt. Vermutlich stieß ein bisher unbekannter Fahrer, beim Parkvorgang, an das Heck des Fahrzeugs, wodurch die Stoßstange brach. Es entstand Sachschaden von ca. 4500 EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

