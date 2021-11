Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berg (Pfalz)

Wörth - Gleich zwei Fahrer mit zu viel Alkohol im Blut

Wörth (ots)

Berg (Pfalz); Knapp 3 Promille war das Ergebnis eines Atemalkoholtestes eines 69-jährigen PKW Fahrers, der am 22.10.21 um 18:20 Uhr in der Bruchbergstraße kontrolliert wurde. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer wurde um 19:50 Uhr mit seinem E Scooter in der Eisenbahnstraße festgestellt. Sein Ergebnis war etwas geringer, aber mit 2,1 Promille immer noch deutlich zu viel. Beiden Fahrern wurde der Führerschein sichergestellt.

