Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim/ Bellheim - gleich zwei berauschte Autofahrer

Germersheim/Bellheim (ots)

Gestern gingen der Polizei bei Verkehrskontrollen gleich zwei berauschte Autofahrer ins Netz. Zunächst kontrollierten die Beamten um 16 Uhr einen 37-jährigen Autofahrer in der August-Keiler-Straße in Germersheim. Dabei stellten sie fest, dass dieser offenbar unter dem Einfluss von Kokain stand. Um 23 Uhr wurde von den Beamten in der Hauptstraße in Bellheim ein 24-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Cannabis kontrolliert. Für beide Verkehrsteilnehmer war die Fahrt beendet und eine Blutprobe auf der Polizeiinspektion die Folge. Dazu müssen sie mit einem empfindlichen Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro rechnen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell