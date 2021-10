Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hainfeld - Fahrzeugführer beschädigt Zaun

Hainfeld (ots)

In der Zeit von Freitagabend um 18:00 Uhr bis Samstagmorgen um 09:00 Uhr beschädigte ein Fahrzeugführer vermutlich beim Wenden den Zaun eines Wohnanwesens In der Blenk in Hainfeld. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An dem Zaun entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

