POL-PDLD: Dörrenbach - PKW gestreift

Im Laufe des Donnerstagmorgens, 28.10.2021, wurde in Dörrenbach ein PKW beschädigt. Dieser war am Morgen im Heideweg, Ecke Guttenbergstraße geparkt. Vermutlich streifte ein LKW das Fahrzeug beim Vorbeifahren. Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallverursacher bittet die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, unter Telefon 06343/93340 oder per unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

