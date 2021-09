Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Kinderhort

Minfeld (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter das rückwärtige Fenster des Kinderhorts in der Kirchgasse in Minfeld auf und drangen so in das Gebäude ein. Im Inneren wurden mehrere Räumlichkeiten und Schränke durchsucht. Es entstand ein Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe.

