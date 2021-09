Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Kontrollen anlässlich der B 10 Sperrung

Annweiler (ots)

Auf Grund der derzeitigen Sperrung der B 10 und der damit einhergehenden Umleitungsstrecke über die Ortschaften Annweiler - Sarnstall/Rinnthal wurden durch die Polizeidienststellen Annweiler und Landau am Dienstag in der Zeit von 8.30 bis 13 Uhr erneut Verkehrskontrollen durchgeführt. Bei einer Überwachung des Durchfahrtsverbotes für Lastkraftwagen über 7,5 t in der Zeit von 8.30 bis 10.30 Uhr wurden insgesamt 16 Fahrzeuge durch die eingesetzten Polizeibeamten kontrolliert, hierbei ergaben sich drei Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot. Die übrigen 13 Fahrzeuge waren berechtigt als Anlieger in den Ortsbereich eingefahren. Bei den bisherigen Kontrollen erfolgt aufgrund der oben genannten Ausnahme des Anwohner- und Lieferverkehrs eine Vorselektion anhand der Kennzeichen. Priorität haben Kontrollen von Fahrzeugen mit ortsfremden Kennzeichen. Zudem wurden in Rinnthal als auch in Annweiler/Sarnstall zwischen 11 und 13 Uhr das derzeitige innerörtliche Tempo 30 überwacht. Bei 121 überprüften Fahrzeugen wurden keine Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell