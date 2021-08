Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW-Brand auf A65

A65 Kandel-Nord (ots)

Am 31.08.2021 gegen 19:52 Uhr musste die A65 in Höhe der Anschlussstelle Kandel-Nord aufgrund eines brennenden PKW kurzzeitig in Richtung Karlsruhe voll gesperrt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Bei der Ursache des Brands dürfte es sich um einen technischen Defekt des Fahrzeugs gehandelt haben. Da die Aufräumarbeiten noch andauern bleibt der rechte Fahrstreifen weiterhin gesperrt. Die linke Spur ist wieder freigegeben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

