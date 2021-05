Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gemeinsam stark oder "Wenn Helfern geholfen wird..."

Sankt Martin (ots)

Ein umgestürztes Bäumchen, das auf der Landstraße 514 zwischen Sankt Martin und dem Parkplatz Kropsbach auf die Straße rage, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer am Samstagmorgen (29.05.) der Polizeiinspektion Edenkoben. Vor Ort stellte sich das Bäumchen allerdings als ausgewachsener Baum mit wuchtigem Doppelstamm heraus, dessen Krone tatsächlich deutlich in die L514 hineinragte. Da hierdurch vor allem für die zahlreichen Zweiradfahrer eine akute Gefahr bestand, war schnelles Handeln von Nöten. Leider schlugen alle Versuche des Biegens, Schiebens und Brechens der Polizisten fehl. Doch gerade als die Beamten Verstärkung anfordern wollten, fuhr ein äußerst hilfsbereiter Autofahrer an der Örtlichkeit vorbei. Mit dessen mitgeführter Baumsäge und vereinten Kräften war die Gefahrenstelle in kürzester Zeit beseitigt. So konnte das Angebot eines weiteren Herrn, der der Baumkrone direkt mit seiner "Akkuflex" zu Leibe rücken wollte, dankbar schmunzelnd abgelehnt werden.

