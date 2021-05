Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: St. Martin - Erneut ein totes Schaf

St. Martin (ots)

Gestern wurde wiederholt ein totes Schaf auf einer Schafsweide im Wehyerer Weg gemeldet. Der Besitzer hatte das Tier am Vortag leblos auf der Weide vorgefunden. Bereits am vergangenen Sonntag lag ein totes Mutterschaf in der Koppel (wir berichteten). Aufgrund der Gesamtumstände kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Tiere vergiftet wurden. Zusammen mit der Kriminalpolizei und dem zuständigen Veterinäramt wurden die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

