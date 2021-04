Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - PKW aufgebrochen

Germersheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein in der Langgewannstraße geparkter PKW aufgebrochen. Bislang unbekannte Täter schlugen dazu eine Seitenscheibe an dem Fahrzeug ein und entwendeten aus dem Innenraum eine Geldbörse. In dieser befanden sich neben einem zweistelligen Geldbetrag auch diverse Bankkarten. Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, keine Wertgegenstände im Auto liegen zu lassen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell