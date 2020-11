Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand in einem Einfamilienhaus 07.11.2020, 14:10 Uhr

HagenbachHagenbach (ots)

In Hagenbach kam es zum Brand in einem Einfamilienhaus. Der Bewohner hatte Feuer in seinem Kamin entfacht, worauf es nach kurzer Zeit zum Kaminbrand kam. Die Bewohner konnten selbständig aus dem Haus gehen, die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Personen wurden nicht verletzt, im Kaminzimmer kam es zu Beschädigungen der Wände.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Wörth am Rhein



Telefon: 07271/92210

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell