Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kreuzungsunfall

Winden, B427Winden, B427 (ots)

Zur genannten Zeit kam es zu einem Unfall an der Einmündung B427 Minfelder Straße, Einmündung Richtung Winden. Der Unfallverursacher befuhr die B427 aus Minfeld kommend. An der Einmündung wollte er nach links in Richtung Winden, B427 abbiegen. Der übersah der Fahrer aus dem Kreis Germersheim die Vorfahrt des von links kommenden LKW ebenfalls mit GER-Kennzeichen. Es kam zum Zusammenstoß bei dem ein Gesamtschaden von ca. 12000 Euro entstanden ist. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

