POL-PDLD: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Am Sonntagabend leiteten Beamten der Polizeiinspektion Germersheim ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein. Laut einem Zeugen befuhr gegen 21:45 Uhr ein etwa 20-jähriger Autofahrer mit einem hochmotorisierten Mercedes mit überhöhter Geschwindigkeit die Münchener Straße in Richtung Wörthstraße und gefährdete ein Kind, welches an der dortigen Jet-Tankstelle die Fahrbahn überqueren wollte. Der Fahrer konnte ermittelt werden. Das geschädigte Kind ist bisher nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

