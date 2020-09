Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Bei Verkehrsunfall verletzt

Landau (ots)

Eine verletzte Person und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagmittag gegen 15 Uhr im Bereich der Kreuzung Horststraße, Horstring und Brandenburger Straße. Die 60 - jährige Autofahrerin, welche aus dem Horstring kam, hatte vermutlich die rot geschaltete Lichtzeichenanlage auf Grund der tiefstehenden Sonne übersehen, hierdurch kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch den Verkehrsunfall wurde die 45 - jährige Autofahrerin, welche in Richtung Schwimmbad unterwegs war, verletzt. Sie klagte über Abschürfungen und Prellungen im Armbereich. Ein Rettungswagen war ebenfalls im Einsatz und verbrachte die Frau zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf zirka 15.000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Dennis Hook

Telefon: 06341-287-2002

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell