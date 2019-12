Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Rohrbach - Sellerie auf Autobahn

A65 / Rohrbach (ots)

Wegen einer größeren Ladung feldfrischen Selleries musste gestern Nachmittag (04.12.) die A65 bei Rohrbach (in Rtg. KA) für etwa zwei Stunden halbseitig gesperrt werden. Was war passiert? Unmittelbar neben der Autobahn erntet ein Landwirt von seinem Acker den Sellerie und lagerte diesen in einem bereitgestellten Anhänger. Aufgrund des nassen Untergrundes sank der Anhänger Stück um Stück ein und kippte dann schließlich zur Autobahn hin um. Eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer bestand zum Glück nicht.

