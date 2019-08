Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Unbekannte verunreinigen Bachlauf

Maikammer (ots)

Wegen Gewässerverunreinigung ermittelt derzeit die Polizei gegen unbekannte Täter, die vor dem 27.08.2019 vermutlich nach Baumaßnahmen Restbeton und Zementschlamm auf einem Parkplatz in der Kalmithöhenstraße gegenüber einem Hotel in einem angrenzenden Bach entsorgt haben. Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder mit der Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 in Verbindung zu setzen.

