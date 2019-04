Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Reifenstecher

Germersheim (ots)

Im Bereich Josef-Probst-Straße in Germersheim wurden am Samstagnachmittag, 20. April 2019, an mehreren Fahrzeugen die Reifen zerstochen.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon 07274/958-0

pigermersheim.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.landau

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell