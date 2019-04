Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bellheim (ots)

500 Euro Sachschaden sind die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag gegen 15:30 Uhr im neu gebauten Kreisel in Bellheim zugetragen hat. Eine 69-Jährige kam mit ihrem Fahrzeug von Rülzheim und fuhr in Richtung Bellheim. Als die Fahrerin in den Kreisel einfuhr, kam ihr im Kreisel ein silbergrauer Kleinwagen entgegen. Die 69-Jährige wich nach links aus um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Sie kam von der Fahrbahn ab und blieb auf der Verkehrsinsel stehen. Dadurch entstand Flurschaden und vorhandene Randsteine wurden beschädigt. Der entgegenkommende PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

