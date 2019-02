Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht

Steinfeld (ots)

Am 18.02.2019, gegen 11:00 Uhr, kam es in Steinfeld, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ausparken den auf der Alten Landstraße geparkten Pkw Audi A3 im linken Bereich der vorderen Stoßstange. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000.- Euro. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06343-93340 oder per email unter pibadbergzabern@Polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern.

