Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Brand in einem Wohnhaus

Germersheim (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in Germersheim gegen 18 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus. Die Bewohner konnten eigenständig das Gebäude verlassen.

Aufgrund der Rauchentwicklung musste eine Person durch den Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus verbracht werden.

Das Gebäude war durch die Brandeinwirkung nicht mehr bewohnbar, so dass die Bewohner durch die Stadt Germersheim in Notunterkünften untergebracht wurden.

Nach Beendigung der Löscharbeiten konnte gegen 20 Uhr die bis dahin gesperrte Örtlichkeit wieder für den Straßenverkehr freigegeben werden.

Die Sachschadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Die Brandursache ist unklar. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon 07274/958-0

pigermersheim.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Hinweise bitte an die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder

pigermersheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell