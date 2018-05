POL-PDLD: Vorderreifen platt gestochen

Germersheim (ots) - Platt gestochen wurden in der Nacht zum 01.05.2018 zwei Reifen des "An Fronte Beckers" in Germersheim geparkten Renault Twingo. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Hinweise die zur Ergreifung des Täters führen, werden von der PI Germersheim telefonisch oder per E-Mail entgegen genommen.

