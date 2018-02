POL-PDLD: Roschbach-Erneuter Einbruch in Kindergarten

Edenkoben (ots) - In dem Zeitraum vom 23.02.2018, 19:50 Uhr bis 26.02.2018, 06:50 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter über ein Fenster in den Katholischen Kindergarten St. Sebastian. Dort entwendeten diese einen Laptop, zwei nicht funktionsfähige Notebooks und einen Möbeltresor mit Bargeldkasse. In der Bargeldkasse befanden sich insgesamt 101 Euro. Sachschaden war nicht entstanden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Rufnummer 06323/955-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Lehmann, Natascha, POK`in

Telefon: 06323-955-120

piedenkoben@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell