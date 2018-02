POL-PDLD: Angeblich im Namen der Wasserwerke unterwegs

Landau (ots) - 23 und 24. Februar 2018 Ein älteres Ehepaar, das in der Immelmannstraße wohnt, bekam am Freitag Besuch von einem unbekannten ca. 40 Jahre alten Mann. Der Mann gab sich als Mitarbeiter der Stadt Landau aus und wollte im Haus das Wasser kontrollieren, weil angeblich ein Bagger in der Straße bei Bauarbeiten die Wasserleitung beschädigt hatte. Der Mann ging durchs Haus und öffnete die Wasserhähne in Küche, Bad und Keller. Obwohl die Hausfrau nach einem Ausweis fragte, ignorierte der Mann die Bitte, verließ aber anschließend das Haus. Am nächsten Tag, am Samstag, kam der Mann erneut, diesmal in Begleitung seines "Chefs". Beide Männer versuchten getrennt das Anwesen zu durchsuchen. Nachdem die Hauseigentümerin energisch darauf drängte, das sie das Haus verlassen sollten und mit der Polizei drohte, erkannten die Männer, dass die ältere Dame "auf Zack" war und verließen zügig das Haus. Allerdings vergaß das Ehepaar sofort die Polizei zu verständigen und holte dies erst zwei Stunden später nach. Eine Nachfrage bei der Energie Südwest ergab, dass keine Mitarbeiter des Unternehmens in deren Auftrag unterwegs waren. Das ältere Ehepaar konnte bisher keine gestohlenen Hausgegenstände feststellen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06341-2870 ob über das Wochenende weitere Anwohner in dieser Gegend auf die gleiche Art und Weise belästigt wurden.

